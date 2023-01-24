Универмаги уделяют особое внимание экологичности подарков ко Дню святого Валентина в Японии

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Токио, 23 января (Jiji Press). Универмаги в Японии стараются привлечь покупателей кондитерских подарков ко Дню святого Валентина экологичностью продуктов.

Takashimaya Co. продает шоколад, содержащий чайные листья, впитавшие аромат выброшенных бочек из-под виски и выросшие на заброшенных сельскохозяйственных угодьях. Конфеты под названием Truffe SDG продаются по цене 2401 йена.

«Концепция устойчивого развития проникает в сознание потребителей и становится мотивацией к покупке», – сказал представитель Takashimaya по связям с общественностью.

Флагманский магазин Sogo & Seibu Co. в токийском районе Икэбукуро продаёт шоколад от брендов, которые объединяют свои усилия, помогая производителям какао достичь самообеспечения. Часть продаж будет пожертвована на охрану окружающей среды и другие цели.

Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co. предлагает чизкейки под брендом, работницам которого разрешено работать по графику, основанному на их образе жизни.

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