Компания Suzuki представила концепт электрического внедорожника
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Токио, 11 января (Jiji Press). Suzuki Motor Corp. Представила в Индии концептуальную модель электрического внедорожника, дав возможность заглянуть в первый глобальный стратегический электромобиль этого японского автопроизводителя.
Концепт eVX был представлен на выставке Auto Expo 2023, проходившей недалеко от Дели.
Suzuki планирует выпустить электрический внедорожник в Индии и Европе к 2025 году. Компания заявила, что пока обсуждает, будет ли он доступен в Японии.
Электрический внедорожник имеет аккумулятор емкостью 60 киловатт-часов и максимальный запас хода 400 километров на одной полной зарядке.
Для японского рынка Suzuki планирует выпустить коммерческий электрический мини-автомобиль к 2023 финансовому году и пассажирский электрический мини-автомобиль к 2025 финансовому году.
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