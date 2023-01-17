В Японии продлят срок платного пользования скоростными автомагистралями до 2115 года

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Токио, 16 января (Jiji Press). Согласно информированным источникам, министерство транспорта Японии планирует продлить период взимания платы за пользование скоростными автомагистралями по всей стране на 50 лет до 2115 года, чтобы обеспечить средства на ремонт скоростных автомагистралей.

По словам источников, министерство представит соответствующий законопроект на очередной сессии парламента, которая должна открыться 23 января.

Мосты, туннели и другие объекты скоростных автомагистралей стареют, и при этом сокращение населения неизбежно приводит к падению доходов от платы за проезд по скоростным автомагистралям.

В принципе дороги строятся на деньги налогоплательщиков и открываются для пользования бесплатно. Однако в виде исключения на скоростных автомагистралях взимаются дорожные сборы для погашения долгов за предыдущее развитие общенациональной сети скоростных автомагистралей.

Долги планировалось погасить к 2050 году после приватизации государственных корпораций автомобильных дорог в 2005 году.

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