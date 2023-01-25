Panasonic прекращает производство записываемых дисков Blu-Ray

Новости

Осака, 25 января (Jiji Press). Японский гигант электроники Panasonic Corp. заявил, что в феврале прекратит производство дисков Blu-ray, предназначенных для записи.

Вся такая продукция для открытого рынка не будет выпускаться, как и новые продукты.

Panasonic заявила, что испытывает сложности с получением прибыли в условиях падения спроса на диски Blu-ray.

Компания начала продавать диски Blu-ray для записи в 2006 году. Однако по мере увеличения ёмкости жёстких дисков спрос на продукцию снизился. Распространение образа жизни, при котором люди смотрят видео в любое время и в любом месте с помощью смартфонов и других устройств также стало причиной резкого падения продаж дисков Blu-ray.

Тем не менее, Panasonic заявила, что продолжит производство оборудования для записи Blu-ray.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме