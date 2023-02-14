Японский институт успешно культивирует белый трюфель

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Токио, 9 февраля (Jiji Press) -- Японский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесной продукции сообщил в четверг, что в порядке эксперимента он впервые в стране успешно вырастил высоко ценимый сорт белого трюфеля на экспериментальной основе.

Институт заявил, что стремится разработать технологию выращивания трюфеля, надеясь на стабильные поставки этого деликатеса. На создание такой методики потребуется около 10 лет, полагают в институте.

Трюфели, входящие в тройку лучших деликатесов в мире, представляют собой ароматные грибы, растущие под землёй. В то время как чёрные трюфели уже научились выращивать в Европе, белые трюфели в настоящее время встречаются только в дикой природе.

В лесах Японии растёт более 20 видов трюфелей. Однако в стране нет отработанных технологий выращивания, и трюфели импортируются по высоким ценам.

Институт выбрал в качестве объекта исследования вид трюфеля, который широко распространён от северо-восточной префектуры Ивате до западной префектуры Окаяма и был подтверждён как новый вид в 2016 году. Он отличается от белого трюфеля, который растёт в Европе.













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