Управляющий традиционной гостиницей в Фукуоке принёс извинения за то, что воду в купальне меняли только дважды в год

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Фукуока, 28 февраля (Jiji Press). Управляющий известной гостиницы в японском стиле рёкан в префектуре Фукуока извинился за то, что горячую воду в больших ваннах меняли только два раза в год.

«Мы очень сожалеем о том, что не оправдали доверие наших гостей», – сказал Ямада Макото, президент управляющей фирмы гостиницы «Даймару бэссо» в городе Тикусино, на пресс-конференции, состоявшейся в юго-западном городе Фукуока.

Согласно закону об общественных купальнях, постановление префектуры Фукуока указывает, что воду в общественных купальнях необходимо менять не реже одного раза в неделю.

Ямада сообщил, что вода в основных ваннах менялась один раз в период летних отпусков О-Бон и в период новогодних выходных примерно с декабря 2019 года или раньше.

Он также признал, что в гостинице не использовали хлор для дезинфекции воды из горячих источников.

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