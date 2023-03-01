Управляющий традиционной гостиницей в Фукуоке принёс извинения за то, что воду в купальне меняли только дважды в год
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Фукуока, 28 февраля (Jiji Press). Управляющий известной гостиницы в японском стиле рёкан в префектуре Фукуока извинился за то, что горячую воду в больших ваннах меняли только два раза в год.
«Мы очень сожалеем о том, что не оправдали доверие наших гостей», – сказал Ямада Макото, президент управляющей фирмы гостиницы «Даймару бэссо» в городе Тикусино, на пресс-конференции, состоявшейся в юго-западном городе Фукуока.
Согласно закону об общественных купальнях, постановление префектуры Фукуока указывает, что воду в общественных купальнях необходимо менять не реже одного раза в неделю.
Ямада сообщил, что вода в основных ваннах менялась один раз в период летних отпусков О-Бон и в период новогодних выходных примерно с декабря 2019 года или раньше.
Он также признал, что в гостинице не использовали хлор для дезинфекции воды из горячих источников.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]