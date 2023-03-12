Япония установит ограничения на количество заявлений о предоставлении статуса беженца

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Токио, 7 марта (Jiji Press). Правительство Японии во вторник приняло законопроект, призванный ограничить двумя количество раз, когда иностранец может подавать заявления о предоставлении статуса беженца.

Законопроект о пересмотре закона об иммиграционном контроле и признании беженцем направлен на то, чтобы помешать иностранным гражданам, которым было предписано покинуть Японию, оставаться в иммиграционных учреждениях страны в течение длительного времени.

Законопроект направлен на создание исключения из положения закона, которое позволяет людям, подавшим заявление на получение статуса беженца, оставаться в Японии.

Иностранцы, просрочившие свои визы, или те, кто совершил серьёзные преступления, содержатся в иммиграционных учреждениях до тех пор, пока они не будут депортированы. Некоторые иностранцы подают заявления о предоставлении статуса беженца неоднократно, чтобы избежать депортации.

В качестве альтернативы содержанию под стражей законопроект предусматривает разрешение иностранцам, ожидающим решения, находиться вне иммиграционных учреждений при условии, что у них есть родственники или друзья, способные взять за них ответственность. При необходимости потребуется внесение залога.







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