Япония установит ограничения на количество заявлений о предоставлении статуса беженца
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Токио, 7 марта (Jiji Press). Правительство Японии во вторник приняло законопроект, призванный ограничить двумя количество раз, когда иностранец может подавать заявления о предоставлении статуса беженца.
Законопроект о пересмотре закона об иммиграционном контроле и признании беженцем направлен на то, чтобы помешать иностранным гражданам, которым было предписано покинуть Японию, оставаться в иммиграционных учреждениях страны в течение длительного времени.
Законопроект направлен на создание исключения из положения закона, которое позволяет людям, подавшим заявление на получение статуса беженца, оставаться в Японии.
Иностранцы, просрочившие свои визы, или те, кто совершил серьёзные преступления, содержатся в иммиграционных учреждениях до тех пор, пока они не будут депортированы. Некоторые иностранцы подают заявления о предоставлении статуса беженца неоднократно, чтобы избежать депортации.
В качестве альтернативы содержанию под стражей законопроект предусматривает разрешение иностранцам, ожидающим решения, находиться вне иммиграционных учреждений при условии, что у них есть родственники или друзья, способные взять за них ответственность. При необходимости потребуется внесение залога.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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