На улицы Токио после трёхлетнего перерыва возвращаются конные экипажи для иностранных посланников

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Шествие конных экипажей для вновь назначенных послов в Японии возобновили 8 марта впервые за три года после приостановки из-за пандемии COVID-19.

Управление императорского двора приняло решение возобновить каретные шествия, перевозящие иностранных послов между станцией Токио и императорским дворцом в столице Японии, исходя из ситуации с заражением COVID-19.

Послы едут на конных экипажах во дворец, чтобы вручить верительные грамоты глав своих государств императору Японии Нарухито, после чего возвращаются к станции.

8 марта новые послы Фиджи и Пакистана вручили свои грамоты императору.

По данным управления, до распространения нового коронавируса новым послам предоставлялся выбор между гужевыми экипажами и автомобилями в качестве средств передвижения во дворец и обратно.

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