9 японских блогеров возместят 85 млн. йен неоплаченных налогов

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Японские налоговые органы взыскали с девяти женщин, пользующихся влиянием в социальных сетях, в общей сложности около 85 миллионов йен неоплаченных налогов, включая штраф, за их доходы от партнерского маркетинга, сообщают информированные источники.

Девять влиятельных блогеров, в основном старше 30 лет, не задекларировали в общей сложности около 300 миллионов йен налогооблагаемого дохода за шесть лет до 2021 года, сообщают источники.

Располагая аудиторией от тысяч до сотен тысяч подписчиков на YouTube и Instagram, они зарабатывают деньги, рекомендуя косметику и другие товары конкретных компаний в социальных сетях.

По сведениям источников, знакомых с расследованием Токийского регионального налогового бюро, некоторые влиятельные блогеры скрывали доходы.

Сумма неоплаченных налогов, как сообщается, варьировалась от чуть более 1 миллиона йен до примерно 30 миллионов йен.







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