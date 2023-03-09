Пять человек арестованы в Японии за разведение генно-модифицированных рыб гетерандрий

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Полиция Токио арестовала пятерых человек по подозрению в разведении генетически модифицированных рыб гетерандрий, излучающих свет, без получения разрешения регулирующих органов в нарушение закона, регулирующего генетически измененные организмы.

Одним из них Масуда Томио, 67-летний владелец магазина, специализирующегося на ловле рыбы, в г. Касукабэ в префектуре Сайтама, к северу от Токио.

Это были первые аресты в Японии за нарушение закона, направленного на реализацию Картахенского протокола по биобезопасности, который устанавливает правила международных сделок с генетически модифицированными организмами для предотвращения негативного воздействия на природную среду.

Все пятеро признали обвинения. Столичное управление полиции Токио направило в прокуратуру документы ещё на четырёх человек по подозрению в нарушении закона.

Масуда подозревается в разведении генно-модифицированных гетерандрий без одобрения министра окружающей среды в своём магазине с 1 июля прошлого года.

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