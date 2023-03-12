Nissan начинает тестирование продаж автомобилей в Metaverse

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Токио, 8 марта (Jiji Press). Nissan Motor и дочерняя компания Nissan Tokyo Sales начали пробную продажу автомобилей в виртуальном мире “метавселенной”.

В мире метавселенной клиенты могут проконсультироваться с сотрудниками отдела продаж и провести тест-драйв автомобилей, используя свои аватары. Жители Токио могут даже подписывать там договоры купли-продажи.

Будучи первым японским автопроизводителем, запустившим проект по продажам автомобилей в метавселенной, Nissan стремится использовать виртуальное пространство для привлечения большего числа клиентов в то время, когда их количество в реальных торговых точках сокращается.

Чтобы войти в виртуальный выставочный зал Nissan Hype Lab., клиентам необходимо зайти на указанный веб-сайт с помощью компьютера или смартфона и выбрать лица, силуэты и одежду для своих аватаров. После этого аватары могут свободно перемещаться и проверять интерьеры и экстерьеры автомобилей.

С 11 утра до 8 вечера сотрудники отдела продаж, работающие в реальных точках продаж Nissan Tokyo, отвечают на вопросы клиентов в виртуальном мире.







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