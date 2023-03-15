В Токио началось цветение сакуры

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Токио, 14 марта (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство сообщило, что 14 марта в Токио начали цвести сакуры, это самое раннее начало цветения в стране в этом году.

Днём 14 марта было подтверждено цветение сакуры сорта сомэй ёсино в токийском святилище Ясукуни, за которым наблюдает агентство.

Это самое раннее начало цветения в столице за всю историю наблюдений, ранее рекорды регистрировались в 2020 и 2021 годах. Оно началось на шесть дней раньше, чем в 2022 году, и на 10 дней раньше, чем в среднем за год.

14 марта агентство подтвердило цветение одиннадцати цветков, что превышает стандартные пять-шесть цветков. Обычно сакуры достигают полного цветения через неделю после начала цветения, в этом году этот период может быть короче.

Раннее начало цветения в этом году последовало за тёплыми днями в начале марта, сказал Кобаяси Ёсиро, руководитель группы наблюдения за поверхностью в региональной штаб-квартире агентства в Токио.

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