Япония отменит ужесточение экспортного контроля для Южной Кореи

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Токио, 16 марта (Jiji Press). Правительство Японии заявило в четверг, что отменит ужесточение ограничений на экспорт полупроводниковых материалов в Южную Корею после того, как на прошлой неделе Сеул объявил о плане урегулирования спора между двумя странами по поводу компенсаций за принудительный труд во время войны.

В ответ правительство Южной Кореи отзовёт жалобу, которую подало во Всемирную торговую организацию в связи с японскими ограничениями.

В июле 2019 года Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трёх товаров необходимых для производства полупроводников, включая фтороводород, сославшись на соображения безопасности и возможное военное использование.

Две страны провели переговоры по японским ограничениям со вторника по четверг после того, как правительство Южной Кореи объявило о своём плане по урегулированию проблемы использования принудительного труда в военное время. В ходе переговоров японская сторона пришла к выводу, что Южная Корея добилась прогресса в усовершенствовании своего режима экспортного контроля.

В августе 2019 года Япония исключила Южную Корею из своего «белого» списка надёжных торговых партнёров, имеющих право на режим предпочтения в экспортных процедурах. Такие «привилегированные» нации в настоящее время называются странами группы А.







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