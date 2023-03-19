Кисида, Юн договорились нормализовать отношения Японии и Южной Кореи

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Токио (Jiji Press). 16 марта премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Южной Кореи Юн Сук Ёль договорились нормализовать отношения между странами, после периода напряжённости связанного с вопросом о компенсациях за принудительный труд во время войны и другими историческими противоречиями.

Во время встречи в Токио Кисида и Юн договорились возобновить “челночную дипломатию”, или взаимные визиты лидеров двух стран. Ожидается, что премьер-министр Японии посетит Южную Корею этим летом. Это будет его первая поездка туда с момента вступления в должность в октябре 2021 года.

После встречи два лидера впервые с 2011 года провели совместную пресс-конференцию премьер-министра Японии и президента Южной Кореи.

Визит Юна в Японию также стал первой поездкой президента Южной Кореи в страну с 2011 года, за исключением поездок на многосторонние встречи.

В начале встречи Кисида подчеркнул, что надеется укрепить связи между Японией и Южной Кореей в различных областях, таких как политика, экономика и культура.



















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