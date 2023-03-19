Северная Корея утверждает, что провела испытательный пуск ракеты «Хвасон-17» в четверг.

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Сеул, 17 марта (Jiji Press). Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в четверг, сообщило в пятницу государственное Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал запуск ракеты и раскритиковал продолжающиеся совместные военные учения Соединённых Штатов и Южной Кореи, сообщило северокорейское агентство.

По данным Министерства обороны Японии, северокорейская МБР, выпущенная в четверг в сторону Японского моря, предположительно, упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 200 километрах к западу от острова Осимаосима в префектуре Хоккайдо, на самом севере Японии.













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