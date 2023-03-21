Кисида может пригласить Моди на саммит G7 в Хиросиме

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Токио, 19 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает возможность приглашения своего индийского коллеги Нарендры Моди на саммит “Большой семёрки” в городе Хиросима на западе Японии в мае, сообщили в воскресенье информированные источники.

Согласно источникам, Кисида надеется передать приглашение в время переговоров с Моди в Нью-Дели в понедельник.

В воскресенье вечером Кисида вылетел в Индию на правительственном самолёте из токийского международного аэропорта Ханеда. Он планирует вернуться в Японию в среду рано утром.

Своим визитом в Индию премьер-министр стремится укрепить сотрудничество Японии с Индией, которая в этом году председательствует в Большой двадцатке стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

Перед своим отъездом Кисида заявил журналистам в официальной резиденции премьер-министра: «Я хотел бы вести углубленный диалог с премьер-министром Моди о роли Японии и Индии в международном сообществе». Он добавил, что будет работать над укреплением японо-индийских связей.





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