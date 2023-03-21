Япония отмечает 28-ю годовщину смертельной зариновой атаки

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Токио (Jiji Press). 20 марта в Токио состоялась церемония в память о жертвах атаки с применением нервно-паралитического газа зарин, совершенной сектой «Аум синрикё» в метро японской столицы 28 лет назад.

Четырнадцать работников станции Касумигасэки Токийского метрополитена почтили память жертв минутой молчания в 8 часов утра (11 часов вечера воскресенья по Гринвичу), время, когда произошла атака с применением зарина, и возложили цветы. В результате нападения погибли 14 человек и более 6000 получили ранения.

76-летняя Такахаси Сидзуэ, потерявшая в результате атаки близкого человека, посетила станцию метро позже в понедельник утром, и отдала дань памяти погибшим в результате инцидента. Она сказала: «Все меньше и меньше людей помнят об этом происшествии. Об этом нельзя забывать, поскольку проблемы, связанные с другими культами, продолжают возникать».

В утренний час пик 20 марта 1995 года члены ныне несуществующего культа выпустили зарин в поездах на трёх линиях Управления скоростного транспорта Тэйто, ныне Токийского метрополитена, проходящих через станцию Касумигасэки, поблизости от правительственных учреждений Японии. В Касумигасэки в результате нападения погибли муж Такахаси, 50-летний Кадзумаса, заместитель начальника станции, и 51-летний Хисинума Цунео, также сотрудник Управления скоростного транспорта Тэйто.

В июле 2018 года, после нескольких неудачных апелляций к смертным приговорам, лидер «Аум синрикё» 63-летний Мацумото Тидзуо, известный под именем Сёко Асахара, и ещё 12 человек были казнены за нападение в метро и другие преступления, совершенные культом.













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