Правительство Японии приветствует приобретение Credit Suisse банком UBS
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Токио, 20 марта (Jiji Press). Главный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу в понедельник приветствовал решение швейцарского финансового гиганта UBS приобрести Credit Suisse для спасения проблемного конкурента.
«Мы считаем, что сделка состоялась в результате того, что соответствующие стороны в заинтересованных странах быстро предприняли усилия для предотвращения распространения последствий кредитных проблем», - заявил высокопоставленный представитель правительства Японии на пресс-конференции.
Говоря о возможном влиянии ситуации на Японию, Мацуно сказал: «Японские финансовые институты, как правило, обладают достаточной ликвидностью и капиталом, поэтому финансовая система страны в целом остаётся стабильной».
Швейцарское правительство и другие организации приняли решение спасти Credit Suisse, попавший в финансовый кризис, с помощью UBS. Кроме того, шесть крупных центральных банков, включая Федеральную резервную систему США и Банк Японии, решили сотрудничать в расширении предложения средств в долларах США, чтобы поддержать стабильность финансовых рынков.
В понедельник министр финансовых услуг Японии Судзуки Сунъити заявил журналистам, что японские власти «тщательно изучат возможное влияние этих событий на Японию», добавив: «Мы будем внимательно следить (за движениями финансового рынка) не теряя осторожности».
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