Премьер-министры Японии и Индии договорились о сотрудничестве в области помощи развивающимся странам

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Нью-Дели, 20 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его индийский коллега Нарендра Моди договорились укреплять сотрудничество между своими странами в оказании помощи развивающимся странам в решении их проблем, в том числе в области финансирования развития и продовольственной безопасности.

Соглашение было заключено в период, когда Япония председательствует в Группе семи основных демократий в 2023 году, а Индия в этом году будет председательствовать в Группе 20 стран с развитой и развивающейся экономикой.

На двухчасовой встрече в Нью-Дели Кисида попросил Моди принять участие в саммите G-7, который состоится в мае в городе Хиросима на западе Японии. Премьер-министр Индии принял приглашение. В G-7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз.

Кисида объявил о плане усиления поддержки Японией стран с формирующимся рынком и развивающихся стран так называемого «глобального Юга» и указал, что эта тема будет обсуждаться на саммите в Хиросиме.

На совместной пресс-конференции Моди сказал, что, по его мнению, одной из ключевых задач Индии в качестве председателя G-20 будет получение поддержки от стран с развитой экономикой для решения проблем, стоящих перед экономиками «глобального Юга», и выразил надежду на сотрудничество Японии.

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