В Токио полностью расцвела сакура

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Контрольное дерево сакуры, за которым наблюдали в Токио, полностью расцвело 22 марта, раньше других в Японии, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Вишнёвое дерево сорта сомэй ёсино, расположенное в святилище Ясукуни в районе Тиёда, зацвело 14 марта, что также стало самым ранним началом цветения в стране в этом году. Начало цветения 14 марта было самым ранним за всю историю наблюдений для этого дерева в Токио.

Полное цветение произошло на пять дней раньше, чем в прошлом году, что стало второй самой ранней датой за всю историю наблюдений, наблюдавшейся также в некоторые другие годы, в том числе в 2021 году, и на девять дней раньше, чем в среднем за год.

Агентство считает полным расцветом дерева сомэй ёсино состояние, когда раскрылись 80 или более процентов бутонов.

Температура на смотровой площадке в парке Китаномару в районе Тиёда составляла в среднем 12,4 градуса по Цельсию в первые 20 дней этого месяца, что намного превышает средние показатели в обычные годы.

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