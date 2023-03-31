SoftBank представил систему мониторинга автономных автомобилей

Новости

Токио (Jiji Press). 23 марта Японская телекоммуникационная компания SoftBank представила систему, позволяющую удалённо контролировать работу до 10 автономных транспортных средств.

SoftBank будет тестировать систему, использующую искусственный интеллект, до июня. Компания также продолжит свой эксперимент по вождению автономных транспортных средств на дорогах общего пользования в Токио.

Таким образом компания планирует разработать систему управления работой автономных транспортных средств, чтобы как можно скорее внедрить её в повседневное использование.

Япония отменит запрет на автономное вождение четвёртого уровня, которое в некоторых ситуациях не требует присутствия водителя, когда 1 апреля вступит в силу пересмотренный закон о дорожном движении.

Лицензированным бизнес-операторам будет разрешено предоставлять услуги мобильности четвёртого уровня, например, с использованием беспилотных автобусов и роботов-доставщиков.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]