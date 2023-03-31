Министр иностранных дел Японии может вскоре посетить Китай
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Токио, 28 марта (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса готовится посетить Китай уже в эти выходные, сообщили во вторник источники в японском правительстве.
Ожидается, что Хаяси встретится со своим китайским коллегой Цинь Ганом, чтобы выразить обеспокоенность по поводу недавней ситуации в Восточно-Китайском море, включая находящиеся под управлением Японии острова Сенкаку, на которые претендует Пекин.
Хаяси также ходатайствует об освобождении гражданина Японии в возрасте 50 лет, задержанного китайскими властями в этом месяце.
Хаяси станет первым министром иностранных дел Японии, посетившим Китай с декабря 2019 года. В прошлом месяце между Хаяси и Цинь состоялся телефонный разговор.
На встрече в ноябре прошлого года премьер-министр Кисида Фумио и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укреплять двусторонние связи, в том числе между ними, для построения конструктивных и стабильных отношений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]