Япония создаст группу по цифровым валютам центрального банка
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Токио, 30 марта (Jiji Press). Министерство финансов Японии рассматривает возможность создания группы экспертов для изучения систематических и технических проблем, связанных с планируемым выпуском цифровой валюты центральным банком, с учетом ее осуществимости, сообщили информированные источники в четверг.
Ожидается, что группа экспертов, которая будет создана не ранее апреля, обсудит правовой статус CBDC в Японии, отличия от существующих методов безналичных платежей и обработку соответствующей личной информации.
Центральные банки Китая, Европы и США уже начали рассматривать вопрос о введении цифровой валюты Центрального банка.
Банк Японии начал тестирование цифровой валюты Центрального банка в апреле 2021 года.
В своей базовой политике экономического и налогового управления, принятой на заседании кабинета министров в июле 2020 года, правительство Японии заявило, что будет изучать цифровую валюту Центрального банка в сотрудничестве с другими странами.
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