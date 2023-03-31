Япония создаст группу по цифровым валютам центрального банка

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Министерство финансов Японии рассматривает возможность создания группы экспертов для изучения систематических и технических проблем, связанных с планируемым выпуском цифровой валюты центральным банком, с учетом ее осуществимости, сообщили информированные источники в четверг.

Ожидается, что группа экспертов, которая будет создана не ранее апреля, обсудит правовой статус CBDC в Японии, отличия от существующих методов безналичных платежей и обработку соответствующей личной информации.

Центральные банки Китая, Европы и США уже начали рассматривать вопрос о введении цифровой валюты Центрального банка.

Банк Японии начал тестирование цифровой валюты Центрального банка в апреле 2021 года.

В своей базовой политике экономического и налогового управления, принятой на заседании кабинета министров в июле 2020 года, правительство Японии заявило, что будет изучать цифровую валюту Центрального банка в сотрудничестве с другими странами.







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