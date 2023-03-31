Toyota представляет первую полностью электрическую модель Lexus

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Нагоя, 30 марта (Jiji Press). Корпорация Toyota Motor в четверг запустила в Японии свою первую полностью электрическую модель автомобиля под люксовым брендом Lexus.

В рамках новой услуги для владельцев электромобилей Lexus ведущий японский автопроизводитель бесплатно установит зарядное устройство для домашнего использования.

Внедорожник RZ450e выпускается в двух модификациях по цене 8,8 млн и 9,4 млн йен. RZ450e может проехать 494 километра на одной зарядке.

Lexus RZ был представлен ещё в апреле 2022-го, но до сих пор предлагался только в Северной Америке. Теперь в Японии доступна праворульная модель для внутреннего рынка. Вместе с UX300e Lexus сейчас имеет два электромобиля в модельной линейке.

Toyota планирует к 2035 году продавать исключительно электрические модели Lexus по всему миру.

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