Продажи Toyota Yaris достигли отметки 10 миллионов

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Валансьен, Франция, 30 марта (Jiji Press). Японская корпорация Toyota Motor сообщила в четверг, что её основной малолитражный автомобиль Yaris был продан в общей сложности в количестве 10 миллионов единиц по всему миру с момента его выпуска в 1999 году.

Это шестой автомобиль Toyota, достигший 10-миллионной отметки, после Corolla, Camry, RAV4, Hilux и Land Cruiser.

Текущая модель Yaris, четвёртая по счёту, была выпущена в 2020 году. До последней модернизации автомобиль продавался в Японии как Vitz.

Yaris особенно популярен в Европе благодаря своей экологичности. Продажи в регионе, включая гибридные версии и внедорожники, достигли около 350 000 единиц в 2022 году, что составляет более трети всех продаж Toyota в Европе.

Церемония, посвящённая этому знаменательному событию, состоялась в четверг на крупном производственном предприятии Yaris во французском городе Валансьен, где только что сошёл с конвейера 10-миллионный автомобиль.

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