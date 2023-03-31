Япония стремится к увеличению расходов иностранных туристов

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Японское правительство намерено увеличить потребление туристами из-за рубежа до 200 000 йен на человека к 2025 году, когда Всемирная выставка пройдёт в городе Осака на западе Японии.

Эта цель включена в новый базовый план развития туризма, принятый на заседании кабинета министров в пятницу. Целевой уровень поднялся на 40 000 йен по сравнению с расходами среднего иностранного туриста в Японии в 2019 году, до начала пандемии коронавируса, которая нанесла сокрушительный удар по туристическому сектору.

Новый план, который охватывает 2023-2025 финансовые годы, также призывает правительство работать над увеличением числа иностранных туристов в регионах, устанавливая целевой показатель в размере двух ночей на человека на время их пребывания за пределами трёх столичных районов Японии, по сравнению с 1,4 ночи в 2019 году.

В качестве способа достижения поставленных целей план предусматривает предоставление посетителям из-за рубежа больше возможностей ознакомиться с природой и культурой Японии по всей стране.

В свете неопределённости по поводу ситуации с COVID-19 в будущем базовый план не указал конкретной цели по ежегодному числу посетителей Японии, заявив лишь, что правительство намерено привлечь больше иностранцев, чем в 2019 году, когда рекордные 31,88 миллиона человек посетили страну.

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