Разработчик Pokemon Go запустит игру Monster Hunter в реальном мире

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Токио (Jiji Press) -- Американская компания Niantic Inc., разработчик мегахитовой игры для смартфонов Pokemon Go, 18 апреля заявила, что в сентябре начнется глобальный запуск “Monster Hunter Now”, охотничьего экшена в реальном мире.

Это новая игра из серии Monster Hunter японского производителя игр Capcom Co.

Игра для смартфонов с дополненной реальностью позволяет игрокам совместно сражаться с монстрами, которые появляются на экранах их смартфонов во время прогулок в реальном мире, например, во время поездок в школу или на работу, прогулок и походов по магазинам. Технология AR объединяет реальный мир и сгенерированный компьютером контент.

Это бесплатная игра, но игроки также могут тратить деньги на приобретение внутриигровых предметов.

По словам Джона Ханке, основателя и генерального директора Niantic, на мероприятии в Токио, игра должна понравиться и тем, кто никогда раньше не играл в серию Monster Hunter.













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