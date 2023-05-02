Правительство Японии начинает обсуждать использование генеративного искусственного интеллекта

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Токио, 24 апреля (Jiji Press). Правительство Японии провело в понедельник первое заседание межведомственной целевой группы для обсуждения использования искусственного интеллекта, включая использование правительством ChatGPT и других ИИ инструментов.

Участники, представляющие Кабинет министров, Министерство экономики, торговли и промышленности, Министерство внутренних дел и коммуникаций, Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий и Агентство Цифровых технологий, собрали информацию о том, как правительственные министерства и ведомства рассматривают возможность использования услуг аутсорсинга.

Затем они договорились запретить чат-ботам обрабатывать конфиденциальную информацию и ограничить сферу их использования с учётом возможных рисков, включая утечку информации.

«Теперь, когда развитие генеративного ИИ вступило в новую фазу, мы можем столкнуться с рядом неожиданных последствий», — сказал Мураи Хидеки, помощник премьер-министра и председатель рабочей группы, призвав каждый правительственный орган быть готовым реагировать быстро в случае необходимости.

Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства решило использовать ChatGPT для повышения эффективности работы. Всё большее число местных органов власти также рассматривают возможность его использования.

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