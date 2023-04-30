Японская актриса Сэто Кахо получила приз Московского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль

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Москва, 28 апреля (Jiji Press) -- Японская актриса　Сэто Кахо　получила награду за лучшую женскую роль на 45-м Московском международном кинофестивале.

29-летняя актриса получила награду за роль в фильме «Хрупкие цветы в потоке дней», снятом 25-летним японским режиссером Цунэмати Ютакой.

По словам режиссера Цунэмати, который присутствовал на церемонии, Сэто сказала, что она рада, что занимается театром.

Цунэмати стал самым молодым японским режиссером фильма, за который была вручена награда в конкурсной секции московского мероприятия, одного из четырех крупнейших международных кинофестивалей.

Цунэмати и 28-летний японский актер Сато Хироки, сыгравший главную роль в фильме, прошли по красной дорожке фестиваля.

２７日、モスクワ国際映画祭の授賞式後、取材に応じる常間地裕監督（右）と主演のサトウヒロキさん

モスクワ国際映画祭で最優秀女優賞に輝いた瀬戸かほさん（左）が出演する「この日々が凪（な）いだら」の一場面（Ｃ）映画「この日々が凪いだら」製作委員会・時事）

 

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.].

 

 

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