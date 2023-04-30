Японская актриса Сэто Кахо получила приз Московского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль

Новости

Москва, 28 апреля (Jiji Press) -- Японская актриса Сэто Кахо получила награду за лучшую женскую роль на 45-м Московском международном кинофестивале.

29-летняя актриса получила награду за роль в фильме «Хрупкие цветы в потоке дней», снятом 25-летним японским режиссером Цунэмати Ютакой.

По словам режиссера Цунэмати, который присутствовал на церемонии, Сэто сказала, что она рада, что занимается театром.

Цунэмати стал самым молодым японским режиссером фильма, за который была вручена награда в конкурсной секции московского мероприятия, одного из четырех крупнейших международных кинофестивалей.

Цунэмати и 28-летний японский актер Сато Хироки, сыгравший главную роль в фильме, прошли по красной дорожке фестиваля.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.].