Коллекционные карточки с изображением люков пользуются успехом в Японии

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Токио, 2 мая (Jiji Press). Карты с изображениями уникальных крышек люков по всей Японии пользуются успехом: с момента начала распространения в 2016 году было выпущено более 10 миллионов карт.

Карты, выпущенные местными органами власти и раздаваемые на придорожных станциях отдыха «мити но эки» и в других местах, пользуются таким высоким спросом, что одна из последней 19-й партии, выпущенная в пятницу, также распространяется за границей.

Однако их огромная популярность создает проблему для местных органов власти, поскольку некоторые люди продают их по высоким ценам.

На лицевой стороне карточки размещена фотография крышки люка и информация о его местонахождении. На обратной стороне есть пояснения о происхождении дизайна крышки.

В общей сложности 941 вид карточек был выпущен 656 местными органами власти и другими организациями по всей Японии, согласно данным группы, которая помогает в их производстве и выпуске.

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