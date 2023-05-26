Компания-производитель лапши «Маругамэ удон» приостановила продажи двух блюд после того, как в поданном блюде нашли лягушку

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Токио, 25 мая (Jiji Press). Сеть ресторанов на западе Японии, предлагающих лапшу удон, Marugame Udon Inc., заявила, что на некоторое время приостановит продажу двух блюд удон со свежими овощами после того, как в одном из блюд, подаваемых в ресторане, была обнаружена лягушка.

Инцидент с лягушкой произошел в ресторане в городе Исахая, префектура Нагасаки, 21 мая.

В ответ оператор сети приостановил продажу некоторых блюд, содержащих салат из свежих овощей, с 23 по 25 мая, а также проинспектировал фабрики своих поставщиков, занимающихся обработкой овощей.

«Мы будем тщательно осуществлять контроль качества и рассмотрим возможность возобновления продаж (блюд)», – говорится в сообщении компании.

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