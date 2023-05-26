Старший сын Кисиды устроил вечеринку в честь конца года в официальной резиденции премьер-министра

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Токио, 25 мая (Jiji Press). Выяснилось, что Сётаро, старший сын и секретарь премьер-министра Японии Кисиды Фумио в декабре прошлого года устроил вечеринку по случаю окончания года в официальной резиденции премьер-министра, что вызвало резонанс в политическом мире.

Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу сообщил об этом на пресс-конференци, признав правдивость сообщения, появившегося в выпуске еженедельного журнала «Сюкан бунсюн», опубликованном в тот же день. По словам высокопоставленного представителя правительства, Кисида сделал строгое предупреждение 32-летнему Сётаро.

«Было бы очень прискорбно, если бы (действия Сётаро) вызвали недоверие у общественности, – сказал Кисида репортёрам в канцелярии премьер-министра, отрицая, что намерен уволить Сётаро с поста своего секретаря. – Действия, о которых сообщается в журнале, неуместны. Я хочу, чтобы (Сётаро) действовал с чувством ответственности».

Согласно отчёту и объяснениям Мацуно, Сётаро 30 декабря 2022 года пригласил не менее 10 родственников в официальную резиденцию премьер-министра и устроил вечеринку по случаю окончания. Премьер-министр тоже там появился и поприветствовал участников, пока они обедали в частных жилых помещениях резиденции в Токио.

«Нет особой проблемы в том, чтобы обедать вместе с родственниками в частных жилых помещениях, – сказал Мацуно. – Премьер-министр сделал строгое предупреждение, узнав» из сообщения журнала, что Сётаро использовал общественные помещения резиденции в том числе для фотосессии, пояснил он.

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