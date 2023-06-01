Япония намерена вдвое сократить количество пыльцы за 30 лет

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Токио, 30 мая (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что намерено примерно за 30 лет сократить вдвое количество пыльцы за счёт ускорения работ по вырубке криптомерий – источника пыльцы, которая, как известно, вызывает аллергию.

Правительство включило эту цель в план мер по борьбе с сенной лихорадкой. Агентство лесного хозяйства уточнит подробности позже в этом году.

«Сенная лихорадка – это социальная проблема, от которой продолжают страдать многие люди», – заявило правительство, добавив, что для её решения необходимо долгое время.

Япония имеет 4,31 миллиона гектаров посаженных лесов криптомерий, производящих пыльцу. Правительство планирует увеличить размер вырубки таких лесов примерно до 70 000 га в год через 10 лет; в настоящее время вырубается 50 000 га.

Правительство также будет способствовать замене существующих криптомерий деревьями, производящими меньше пыльцы, или другими деревьями, надеясь, что саженцы криптомерий с меньшим количеством пыльцы составят более 90% всех саженцев этих деревьев через 10 лет.

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