Авиационное подразделение Honda в США коммерциализирует новый лёгкий реактивный самолет
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Токио, 14 июня (Jiji Press). Honda Motor Co. сообщила, что её авиационное подразделение в США начнёт коммерциализацию нового легкого бизнес-джета.
По словам представителей Honda, благодаря высокой топливной экономичности новый самолёт станет первым в мире лёгким бизнес-джетом, способным совершать беспосадочные трансконтинентальные перелеты через Соединённые Штаты.
Японская компания планирует получить сертификат того типа, который является необходимым условием для коммерциализации, примерно к 2028 году, а затем начать продажи нового легкого самолёта.
Honda заявила, что новый легкий реактивный самолёт сможет перевозить в общей сложности 11 человек – членов экипажа и пассажиров, в малом бизнес-джете HondaJet сейчас помещается восемь человек.
Ожидается, что максимальная крейсерская дальность полета нового самолета достигнет 4862 км, а его топливная эффективность будет как минимум на 20% выше, чем у обычных лёгких реактивных самолётов, и как минимум на 40% выше, чем у самолётов среднего размера.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]