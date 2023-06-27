Садовница и эсеистка Венеция Стэнли-Смит умерла в Киото
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Токио, 26 июня (Jiji Press). Венеция Стэнли-Смит, садовница и эссеистка британского происхождения, рассказывавшая о своей жизни в старом японском деревенском доме в Киото, умерла 21 июня от аспирационной пневмонии в своём доме в Киото. Ей было 72 года.
Родившись в дворянской семье в Великобритании, Венеция приехала в Японию в 1971 году и открыла школу английского языка в городе Киото. До приезда в Японию она также жила в Индии.
В 1996 году она и её семья переехали в традиционный народный дом, построенный около 100 лет назад в Охаре, сельской части города.
Венеция писала о своей повседневной жизни за выращиванием трав и цветов в таких книгах, как «Дневник трав Венеции Охара» и «Деревенская жизнь Венеции в Киото».
Она также рассказывала о своём стиле жизни в гармонии с природой в телевизионной программе «Нэко-но сиппо, каэру-но тэ», транслируемой общественной телекомпанией NHK, и в документальном фильме «Сад Венеции».
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