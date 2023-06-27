Садовница и эсеистка Венеция Стэнли-Смит умерла в Киото

Новости

Токио, 26 июня (Jiji Press). Венеция Стэнли-Смит, садовница и эссеистка британского происхождения, рассказывавшая о своей жизни в старом японском деревенском доме в Киото, умерла 21 июня от аспирационной пневмонии в своём доме в Киото. Ей было 72 года.

Родившись в дворянской семье в Великобритании, Венеция приехала в Японию в 1971 году и открыла школу английского языка в городе Киото. До приезда в Японию она также жила в Индии.

В 1996 году она и её семья переехали в традиционный народный дом, построенный около 100 лет назад в Охаре, сельской части города.

Венеция писала о своей повседневной жизни за выращиванием трав и цветов в таких книгах, как «Дневник трав Венеции Охара» и «Деревенская жизнь Венеции в Киото».

Она также рассказывала о своём стиле жизни в гармонии с природой в телевизионной программе «Нэко-но сиппо, каэру-но тэ», транслируемой общественной телекомпанией NHK, и в документальном фильме «Сад Венеции».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме