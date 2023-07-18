Шествие повозок ямахоко на празднике Гион в Киото прошло в полном масштабе впервые за четыре года

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Киото, 17 июля (Jiji Press). На празднике Гион в Киото впервые за четыре года после перерыва, вызванного пандемией COVID-19, прошло полномасштабное шествие с повозками ямахоко.

Двадцать три роскошно декорированных повозки ямахоко проехали по улицам Киото. Шествие является кульминационным пунктом праздника, который считается одним из трёх крупнейших праздников страны.

Считается, что ежегодный праздник в святилище Ясака начался в период Хэйан (794-1192) и был связан с молениями об окончании эпидемии того времени.

В 2020 и 2021 годах парад ямахоко был отменён из-за пандемии. В прошлом году он проходил с некоторыми ограничениями.

Парад повозок начался около 9 часов утра, его возглавляла повозка Нагината хоко, на которой находился маленький ребенок, считающийся божественным посланником. Зрители зааплодировали, когда ребёнок перерезал священную соломенную «ограждающую верёвку» симэнава, протянутую через улицу, открывая парад.

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