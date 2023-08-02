Японский пианист получил специальный приз на конкурсе Чайковского

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Токио, 28 июля (Jiji Press). Куроива Коки, 31-летний японский пианист, преподающий в Токийском университете искусств, получил специальный приз на Международном конкурсе имени Чайковского, проходившем в Москве в июне.

Куроива был выбран «Лучшим участником II тура» престижного конкурса, проходящего раз в четыре года, после того, как он вернулся в Японию после окончания конкурса, который проходил в Московской государственной консерватории.

Пройдя первый тур конкурса, Куроива исполнил программу, состоящую только из произведений русской музыки, в том числе «Щелкунчика» Чайковского во втором туре.

Хотя выступление во втором туре очаровало публику, Куроива не смог пройти в финальный тур. Тем не менее, он был приглашен в Мариинский театр в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, и выступил там 28 июня.

«Я рад, что могу ответить, хотя и с опозданием, на слова поздравления, которые я получил (в связи с получением приза) после возвращения в Японию», – сказал Куроива, уроженец Уцуномии, столицы префектуры Тотиги на востоке Японии, в комментарии, размещённом в Facebook 27 июля.

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