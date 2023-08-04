Эвакуация граждан Японии из Нигера завершена

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Токио, 3 августа (Jiji Press) - Все граждане Японии, желающие покинуть Нигер, африканскую страну, в которой произошел военный переворот, эвакуированы в Париж, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу.

Два человека покинули Нигер во вторник, а еще восемь были эвакуированы французским рейсом 3 августа.

«Очень небольшое число японских граждан по определенным причинам хотели остаться в Нигере, и мы будем продолжать прилагать все усилия для обеспечения их безопасности», - сказал Мацуно на пресс-конференции.

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