Первый магазин Costa Coffee в Японии открылся в Токио
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Токио (Jiji Press) -- В оживленном токийском районе Сибуя открился первое в Японии отделение британской сети кофеен Costa Coffee.
Заведение, показанное представителям СМИ в четверг, будет управляться токийской компанией Sojitz Royal Cafe Corp., совместно принадлежащей оператору сети ресторанов Royal Holdings Co. и торговому дому Sojitz Corp.
Чашка популярного в Costa Coffee напитка flat white - эспрессо со взбитым молоком - будет стоить 491 йену.
Первая японская торговая точка и вторая, открытие которой намечено на сентябрь, будут специализироваться на услугах “на вынос”.
В октябре планируется открыть магазин Costa Coffee, где можно будет поесть и выпить, в престижном токийском районе Гинза.
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