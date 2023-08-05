Эксперты ООН сомневаются в расследовании сексуального насилия над покойным Джонни Китагава, архитектором японской культуры поп-айдолов

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Токио, 4 августа (Jiji Press) - Эксперты рабочей группы Совета ООН по правам человека выразили сомнения в «прозрачности и легитимности» расследований, проводимых японским агентством талантов Johnny & Associates Inc. в отношении предполагаемого сексуального насилия со стороны его бывшего президента Джонни Китагавы.

Они провели пресс-конференцию в Японском национальном пресс-клубе в Токио после того, как провели слушания с людьми, утверждающими, что они подверглись сексуальному насилию со стороны Китагавы.

«Наше общение с жертвами... выявило глубоко тревожные обвинения в сексуальной эксплуатации и злоупотреблениях, в которых участвовали несколько сотен талантливых сотрудников компании», - заявил один из экспертов.

По имеющимся данным, медиа-компании Японии «были замешаны в сокрытии этого скандала на протяжении десятилетий», - добавил он.

Правительство Японии должно выступить в качестве «основного носителя ответственности» и работать над «обеспечением прозрачного расследования в отношении виновных», чтобы жертвы получили эффективные средства правовой защиты в виде извинений или финансовой компенсации в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.







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