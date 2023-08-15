В Японии публикуют детские воспоминания о Великом землетрясении Канто 1923 года

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Токио, 14 августа (Jiji Press). Японская ассоциация, посвящённая памяти жертв Великого землетрясения Канто, которое произошло в районе Токио столетие назад, выпустила DVD с эссе и рисунками учащихся начальных классов, переживших стихийное бедствие.

Ассоциация отобрала для DVD 14 эссе из сборника, написанного примерно 2000 тогдашними учениками школ в центре Токио. Написанные учащимися из шести школ тогдашнего района Хондзё (совр. р-н Сумида), эти 14 произведений читают вслух для DVD учащиеся того же класса, которые в настоящее время там живут.

На 40-минутном DVD также представлены рисунки детей из начальной школы в Хондзё. На одном рисунке карандашом изображено горящее пламя и семьи, старающиеся укрыться в реке.

В сочинении под названием «Большое землетрясение и большой пожар» третьеклассник описывает спасающихся бегством эвакуированных, написав: «Взрослые убегают, говоря, что им жарко, горячо».

Второклассница рассказывает в сочинении, что её отец «получил ожоги, кожа с его лица, шеи, рук, локтей и коленей слезла, и он не может говорить».

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