Город в центральной части Японии установил рекорд Гиннесса по количеству звенящих на ветру колокольчиков

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Иидзима, преф. Нагано, 12 августа (Jiji Press). В городе Иидзима, префектура Нагано, центральная Япония, 12 августа прошёл местный праздник, на котором были представлены 10 000 ветряных колокольчиков фурин.

По словам организаторов, Книга рекордов Гиннеса признала это самым большим количеством показанных колокольчиков.

Ветряные колокольчики были выставлены на 80-метровых башнях ягура, установленных на улице в центре города, расположенного недалеко от японских Южных и Центральных Альп. Оргкомитет праздника приобрёл стеклянные колокольчики на средства, пожертвованные юридическими и физическими лицами.

Посетители праздника любовались колокольчиками и фотографировались.

Праздник Синсю Иидзима кадзэкайдо ринрин мацури начала проводить в 2021 году группа местных жителей, чтобы поддержать город, население которого сокращается. Организаторы решили использовать для праздника колокольчики фурин, чтобы создать у посетителей ощущение прохлады веющих с гор ветров.

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