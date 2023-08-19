Японские автопроизводители стремятся наверстать упущенное на мировом рынке электромобилей
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Токио, 17 августа (Jiji Press) - Ведущие японские автопроизводители активизируют свои усилия по ускорению разработки электромобилей, нацеливаясь на догонку конкурентов на мировом рынке.
Существует ощущение кризиса, связанного с возможным снижением позиций японской автомобильной промышленности, если американские, европейские и китайские автопроизводители продолжат оставаться доминирующими на рынке электромобилей.
Технологические инновации в областях, таких как аккумуляторы, рассматриваются как ключевой фактор для повышения стоимости японских электромобилей до уровня бензиновых моделей.
«Мы настойчиво стремимся создать привлекательные электромобили», - подчеркнул президент Toyota Motor Corp. Кодзи Сато.
В апреле Toyota объявила о новой цели - выпустить 10 моделей электромобилей и продавать 1,5 млн единиц в год к 2026 году. Кроме того, компания укрепила свою организационную структуру.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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