Бразилец убил жену и дочь в Японии из-за страха развода, считают бразильские прокуроры

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Сан-Паулу, 15 августа (Jiji Press) - Бразильские федеральные прокуроры заявили, что бразилец, обвиняемый бразильским судом в убийстве своей японской жены и их дочери на западе Японии в прошлом году, предположительно, совершил это преступление из-за страха развода. Эта информация содержится в письменном обвинительном заключении.

Согласно прокурорам, 34-летний Андерсон Робсон Барбоза нанес ножевые раны своей 29-летней жене Арамаки Манами и 3-летней дочери Лили в Сакаи (префектура Осака) 21 августа 2022 года. Через два дня он скрылся в Бразилии.

Обвинительное заключение указывает на информацию, предоставленную японской полицией: Арамаки намеревалась развестись с Барбозой из-за его агрессивного поведения. Он решил убить, опасаясь утратить визу, позволяющую ему оставаться в Японии.

В сентябре прошлого года полиция префектуры Осака объявила о международном розыске Барбозы. В июле этого года он был арестован в квартире в Сан-Паулу, а в понедельник обвинительное заключение передали в федеральный суд южного бразильского штата Парана.

Бразильская Конституция запрещает экстрадицию своих граждан. Барбоза предстанет перед бразильским судом по запросу японского правительства о судебном наказании по доверенности. В Бразилии смертная казнь не применяется.







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