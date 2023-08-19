С использованием передовых информационных технологий: забота о пожилых и социальное обеспечение, мониторинг и виртуальные путешествия

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Развитие передовых технологий в сфере ухода и социального обеспечения активно продвигается вперед. С увеличением пожилого населения возникают вызовы, такие как увеличенйе нагрузки на домашний персонал и обеспечение участия в общественной жизни для тех, кому трудно покидать дом. IT-компании направляют свои усилия на мониторинг одиноких пожилых людей и использование виртуальной реальности (VR) для симуляции путешествий, стремясь решить вызовы, стоящие перед стареющим обществом.

Компания SourceNext сотрудничает с американской компанией Terrace U Care и начала продажу своего оборудования для мониторинга пожилых людей. Это устройство использует миллиметровый радар, аналогичный тому, который используется в самоуправляемых автомобилях, для измерения привычек сна, сердечного ритма, дыхания и других данных. Просто установите его на стене в спальне. С помощью приложения на смартфоне устройство может отслеживать жизненные условия членов семьи, живущих далеко, и выявлять аномалии, такие как отсутствие привычного подъема.

Стоимость устройства составляет 39 800 йен, а специальное приложение можно приобрести за 1 980 йен в месяц. Компания ожидает рост спроса на возможность проводить старость дома и планирует продать 1 миллион устройств к концу финансового года 2029.

Японское подразделение американской компании Meta (ранее Facebook) сотрудничает с городами Кобе и Мориока в проекте использования VR в социальных целях. На первое января в специальном доме престарелых Rokko no Yakata в Кобе был проведен виртуальный симулятор путешествия, где жители смогли увидеть мост Акаси-Кайкё и другие туристические места с помощью камеры с обзором 360°.

Один из жителей, впервые попробовавший VR-терминал, сказал: «Я уже был в этих местах. Это так ностальгично», в то время как другие отметили: «Я не понимал, что происходит». Тосима Кэнта из Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета, участвующий в проекте, подчеркивает, что использование VR в социальной сфере все еще находится в стадии исследований, но отмечает его эффективность: «Естественное движение шеи и глаз способствует удовольствию и помогает в реабилитации».

 高齢者見守り機器の国内販売で協業を発表した、左から小嶋智彰ソースネクスト社長、タニア・コーク米テラス・ユー・ケアＣＥＯ、ケビン・シュー同ＣＴＯ＝２日午後、東京都港区

 

ソースネクストが販売を始めた見守り機器を介して高齢者の状態を伝えるスマートフォンアプリ画面（同社提供）

ＶＲ旅行を体験する特別養護老人ホーム「六甲の館」の入所者＝１日、神戸市

  

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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