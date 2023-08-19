С использованием передовых информационных технологий: забота о пожилых и социальное обеспечение, мониторинг и виртуальные путешествия

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Развитие передовых технологий в сфере ухода и социального обеспечения активно продвигается вперед. С увеличением пожилого населения возникают вызовы, такие как увеличенйе нагрузки на домашний персонал и обеспечение участия в общественной жизни для тех, кому трудно покидать дом. IT-компании направляют свои усилия на мониторинг одиноких пожилых людей и использование виртуальной реальности (VR) для симуляции путешествий, стремясь решить вызовы, стоящие перед стареющим обществом.

Компания SourceNext сотрудничает с американской компанией Terrace U Care и начала продажу своего оборудования для мониторинга пожилых людей. Это устройство использует миллиметровый радар, аналогичный тому, который используется в самоуправляемых автомобилях, для измерения привычек сна, сердечного ритма, дыхания и других данных. Просто установите его на стене в спальне. С помощью приложения на смартфоне устройство может отслеживать жизненные условия членов семьи, живущих далеко, и выявлять аномалии, такие как отсутствие привычного подъема.

Стоимость устройства составляет 39 800 йен, а специальное приложение можно приобрести за 1 980 йен в месяц. Компания ожидает рост спроса на возможность проводить старость дома и планирует продать 1 миллион устройств к концу финансового года 2029.

Японское подразделение американской компании Meta (ранее Facebook) сотрудничает с городами Кобе и Мориока в проекте использования VR в социальных целях. На первое января в специальном доме престарелых Rokko no Yakata в Кобе был проведен виртуальный симулятор путешествия, где жители смогли увидеть мост Акаси-Кайкё и другие туристические места с помощью камеры с обзором 360°.

Один из жителей, впервые попробовавший VR-терминал, сказал: «Я уже был в этих местах. Это так ностальгично», в то время как другие отметили: «Я не понимал, что происходит». Тосима Кэнта из Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета, участвующий в проекте, подчеркивает, что использование VR в социальной сфере все еще находится в стадии исследований, но отмечает его эффективность: «Естественное движение шеи и глаз способствует удовольствию и помогает в реабилитации».













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