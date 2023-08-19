Японские издатели обеспокоены защитой авторских прав при разработке генеративного ИИ

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Токио, 17 августа (Jiji Press) - Японская ассоциация издателей и редакторов газет вместе с тремя другими отраслевыми группами опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность относительно недостаточной защиты авторских прав в разработке генеративного искусственного интеллекта.

Среди прочих организаций участвовали Японская ассоциация издателей журналов, Японская ассоциация по авторскому праву на фотографии и Японская ассоциация книгоиздателей.

В объединенном заявлении организаций отмечается, что на текущий момент генеративный искусственный интеллект создает контент, опираясь на обширные объемы данных из Интернета, без получения согласия и безвозмездных выплат правообладателям.

Заявление отмечает, что японское авторское законодательство в сфере искусства более благоприятно для обучения искусственного интеллекта, чем законы других стран, но указывает на неясность интерпретации положения закона, которое запрещает использование защищенных авторским правом материалов в учебных целях, если это «несправедливо ущемляет интересы правообладателя».

Это может привести к созданию большого объема контента, который не приносит пользы правообладателям и осложнит их дальнейшую творческую деятельность, заявили представители четырех ассоциаций.







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