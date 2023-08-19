В Токийском районе Сибуя открылось почтовое отделение с тематикой сердец

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Токио, 17 августа (Jiji Press) - Japan Post Holdings Co. и ее дочернее подразделение Japan Post Co. открыли в токийском районе Сибуя почтовое отделение с тематикой сердец с целью привлечения внимания молодежи в возрасте 10-20 лет к почтовым услугам.

Отделение с названием «Zukkyun Yubinkyoku», действующее только до 30 августа, включает в себя большой почтовый ящик в форме сердца и специальное устройство для нанесения фотографий на почтовые марки, сделанные посетителями.

Внутри отделения также представлены открытки в форме сердца, на которых можно оставить свои пожелания и повесить их на стену, а также специальные почтовые карточки.

«Я почувствовала особую близость к написанию письма», - сказала модель и актриса Ринка Кумада, которую президент Japan Post Holdings Хироя Масуда на церемонии открытия назвал “послом” для продвижения этого почтового отделения.

«Мы можем наслаждаться особыми марками и процессом отправки письма в почтовый ящик (в этом отделении)», - добавила она.







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