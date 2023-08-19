Северная Корея готовится к запуску МБР в преддверии переговоров между США, Японией и Южной Кореей - южнокорейская разведка.

Политика Общество

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Сеул, 17 августа (Jiji Press) - Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила парламенту страны о наличии признаков того, что Северная Корея готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты, который будет приурочен к трехстороннему саммиту Японии, США и Южной Кореи в конце этой недели.

Как сообщил журналистам один из южнокорейских законодателей, разведывательная служба также отметила возможность повторного запуска Северной Кореей военного разведывательного спутника в период с конца этого месяца до начала следующего.

По словам законодателя, агентство указало на активное передвижение транспортных средств в районах, включая пхеньянский пригород Санумдон, где расположены предприятия по производству ракет.

По данным агентства, ожидается, что Северная Корея проведет эксперименты, например, запустит ракету, способную нести тактическое ядерное оружие.

Саммит Япония - США - Южная Корея пройдет в США в пятницу по местному времени. Ожидается, что на повестке дня будет стоять вопрос о путях решения проблемы Северной Кореи.

 

北朝鮮の軍事パレードに登場した新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１８」＝７月２７日、平壌（朝鮮中央通信公開）（ＡＦＰ時事）

 [Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

США ракета Южная Корея / Республика Корея Северная Корея / КНДР Jiji Press