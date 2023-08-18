Одиннадцать военных судов Китая и России проплыли через морскую зону между Окинавой и островом Мияко: Минобороны выразило беспокойство по поводу совместного патрулирования
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Токио, 17 августа (Jiji Press) - 11 кораблей Военно-морских сил Китая и России проникли сквозь акваторию между главным островом префектуры Окинава на юге Японии и островом Мияко на Окинаве, направляясь к Восточно-Китайскому морю, информирует Объединенное управление штабов Министерства обороны Японии.
По всей видимости, данное событие стало частью продолжающегося «совместного патрулирования» между Китаем и Россией. Это совместное патрулирование проводится уже третий год подряд, но маршрут через острова был замечен впервые.
По словам представителя Минобороны, этот шаг «явно направлен на демонстрацию против нашей страны и вызывает серьезное беспокойство с точки зрения безопасности».
По данным министерства, 10 из 11 китайских и российских судов проникли через пролив Соя, находящийся у самой северной японской префектуры Хоккайдо, 28 и 29 июля, а еще одно судно, являющееся китайским разведывательным, присоединилось к ним позже.
Предполагается, что после прохождения пролива Соя корабли провели тактические учения в Беринговом море и в водах вокруг Аляски.
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