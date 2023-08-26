Более 2 трлн йен выделяются правительством на поддержку зеленых трансформаций: приветствуются долгосрочные частные инвестиции - Заявление Правительства

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Токио, 23 августа (Jiji Press) - Правительство Японии планирует в ближайшие годы выделить свыше 2 трлн. йен на осуществление «зеленой трансформации», направленной на содействие декарбонизации, стало известно 23 августа.

Более 1,2 трлн. йен из этой суммы предполагается направить на финансовый год 2024, который начнется в апреле следующего года.

На заседании соответствующего правительственного совета, состоявшемся в этот день, премьер-министр Фумио Кисида отметил, что правительство будет прилагать усилия к «зеленым» преобразованиям «с осознанием их значительного влияния на экономику нашей страны в первой половине XXI века».

План расходов включает около 1,2 трлн. йен на протяжении пяти лет для развития цепочек поставок, включая электролизеры воды, применяемые в производстве водорода, и легкие гнущиеся солнечные батареи.

Также в плане предусмотрены пятилетние расходы в размере 200 млрд. йен на развитие стартапов в области «зеленых» трансформаций, а также 190 млрд. йен на поддержку энергосбережения в малом бизнесе. Кроме того, запланированы трехлетние расходы на сумму 150 млрд. йен на исследования и разработку нового поколения ядерных реакторов, таких как высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы.













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